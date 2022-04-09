Malatya'da iki bürokrat değişikliği - Son Dakika
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Malatya'da iki bürokrat değişikliği

09.04.2022 13:21
Malatya'da iki bürokrat değişikliği

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Malatya Defterdarı Ali Yıldırım'ın tayini çıktı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile Malatya Defterdarı Ali Yıldırım'ın tayini çıktı.

İstanbul Sultangazi Milli Eğitim Şube Müdürü iken 12 Eylül 2020 tarihinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı oldu.

Bu arada, 10 Şubat 2017'den beri Malatya Defterdarı olarak görev yapan Ali Yıldırım Konya'ya atandı. Malatya Defterdarlığı'na ise Erzurum Defterdarı Fahrettin Palaoğlu getirildi. - MALATYA

Malatya'da iki bürokrat değişikliği
Malatya'da iki bürokrat değişikliği

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milli eğitim bakanlığı, Ali Yıldırım, İstanbul, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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