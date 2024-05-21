Malatya'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Hayvan Yetiştirip Satarak İşinin Patronu Oldu - Son Dakika
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Malatya'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Hayvan Yetiştirip Satarak İşinin Patronu Oldu

Malatya\'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Hayvan Yetiştirip Satarak İşinin Patronu Oldu

Malatya'da yaşayan Gülnaz Alp, devletten aldığı teşvik ile başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işini büyüterek kendini işinin patronu haline getirdi. 20 yılda yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan Alp, başarı öyküsüyle takdir topluyor. Kadın girişimci, bu işe girmek isteyenlere tavsiyelerde bulunarak kadınlara örnek oluyor.

21.05.2024 09:57
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Malatya'da yaşayan kadın girişimci Gülnaz Alp, 20 yıl önce devletten teşvik olarak aldığı 10 küçükbaş hayvan ile işini büyüterek kendini işinin patronu oldu. Yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan kadın girişimcinin başarı öyküsü takdir topluyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesinde yaşayan Gülnaz Alp, 2004 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hibe ettiği 10 adet küçükbaş hayvanı ile yetiştiriciliğe başladı. Aradan geçen süre zarfından aldığı koyunları çoğaltan ve 20 yılda yaklaşık 2 bin hayvan yetiştirip satan Alp, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor.

Arguvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla aldığı hayvanlar ile şimdi kurduğu tesisle başarıya imza atan Gülnaz Alp, bu işe girdikten sonra 2 çocuğunu üniversite okuttuğunu ve yine ev ile araba aldığını da belirterek kadınlara örnek oldu.

Her işin zorluğu olduğu gibi yetiştiriciliğin de zorluklarının bulunduğunu söyleyen kadın girişimci Gülnaz Alp, son dönemlerde bakanlığın kadın girişimcilere birçok destek ve imkan sunduğunu da ifade ederek bu işe girmek isteyenlere tavsiyede bulundu.

Kendi işinin patronu olarak çalıştığı için daha mutlu olduğunu söyleyen Alp, özellikle her kadının rahatlıkla yapabileceği bu işin kendisine göre kolay olduğunu da söyledi. Yıllar önce 10 koyunla girdiği sektörde şuana kadar 2 binin üstünde hayvan yetiştirip sattığını da ifade eden Alp, hali hazırda ise 300 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.

Başarılı kadın girişimciyi tesisinde ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da, Gülnaz Alp'ın yıllardır üreterek milli hasılaya da katkı sunan örnek bir kadın girişimci olduğunu söyledi. Birlik olarak kadın girişimcilerin de her zaman yanında olduğunu ifade eden Akın, özellikle yerel yöneticilerin de bu konuda kendilerine destek vermesini istedi. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetiştiricilere sunduğu birçok destek ve teşvikin de olduğunu söyleyen Akın, özellikle kendi işlerinin patronu olmak isteyen kadın girişimcilerin sektöre girmeleri konusunda adım atmaya çağırdı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Hayvan Yetiştirip Satarak İşinin Patronu Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Hayvan Yetiştirip Satarak İşinin Patronu Oldu - Son Dakika
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