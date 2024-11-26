Malatya\'da Karla Mücadele: 308 Mahalle Açıldı, 34 Mahalle Hala Kapalı

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(MALATYA) - Yoğun kar yağışı sonrası Malatya genelinde kapalı olan 308 mahallenin yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Halen 34 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da 269 araç ve 1046 kişiden oluşan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibinin çalışmaları sonucu, yoğun kar yağışı ardından kapanan Battalgazi (kırsal), Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt (kırsal) ilçelerinde tüm yollar ulaşıma açıldı.

Öte yandan; Akçadağ'ın 3 mahallesi, Arapgir'in 2 mahallesi, Arguvan'ın 6 mahallesi, Darende'nin 6 mahallesi, Hekimhan'ın 11 mahallesi, Kuluncak'ın 6 mahallesi olmak üzere toplam 34 mahalleye ulaşım halen sağlanamıyor.