Malatya'da Kurban Bayramı'nın son günü sessizlik hakim - Son Dakika
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Malatya'da Kurban Bayramı'nın son günü sessizlik hakim

12.07.2022 18:18
Malatya'da Kurban Bayramı'nın son günü sessizlik hakim

Malatya'da Kurban Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olduğu görüldü.

Malatya'da Kurban Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olduğu görüldü. Vatandaşların, 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmesi sonrası kent merkezi adeta boş kaldı.

Malatya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatile giden ve yakınlarını ziyaret etmek amacıyla şehir dışına çıkan vatandaşlar, adeta şehir merkezini boşalttı. Kent merkezinde vatandaş yoğunluğu ile bilinen Soykan meydanı, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olduğu görüldü.

Hamit Karaduman isimli vatandaş, "Eski bayramları özledim" diyerek, "Eski bayramları özlüyorum. 50 yaşındayım. Eskiden bayramlar daha güzel geçerdi. Kent merkezinde bayramların eski tadı yok. İlçelerde ve köyde yaşayan vatandaşlarımız eski bayramlar yaşatıyor" dedi. Karaduman, "Kurban Bayramı genelde evde geçti. Komşu ve akrabalarımızın ziyaretleri oldu. Eski bayramları konuştuk" şeklinde konuştu.

"İnsanlarımız değişti"

Osman Emre isimli vatandaş ise, "Kurban Bayramı çok güzel geçti. Arkadaş ve dostlarımızı ziyaret ettik. Eski bayramları çok özlüyorum eskiler güzeldi, insanlarımız değişti. Ekonomik sıkıntılar ve virüs nedeniyle insanlarımız değişti maalesef. Eski saygı ve sevgi yok şimdi" dedi.

Eski bayramların daha güzel olduğunu vurgulayan Celal Kaya da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi verdi. Çok şükür Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçiyoruz. Eş dost ziyaretlerini yaptık. Eski Bayramları çok özlüyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kurban Bayramı'nın son günü sessizlik hakim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kurban Bayramı'nın son günü sessizlik hakim - Son Dakika
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