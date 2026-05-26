Malatya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
Malatya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

26.05.2026 17:23
Malatya'da kurbanlık hayvan pazarında alıcılar yoğun, ancak satışlar beklentilerin altında kaldı.

Haber/Kamere: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde, canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanırken, besiciler satışların beklenen seviyede olmadığını söyledi. Pazarda vatandaşların kurbanlıkları incelediği, fiyat sorduğu ancak çoğu zaman satın almadan ayrıldığı görüldü. Artan maliyetlerden yakınan üreticiler, umutlarını bayramın birinci gününe bıraktı.

Pazarda kurbanlık satışı yapan besiciler, fiyatların normal seviyede olduğunu ancak vatandaşların düşük fiyat teklif ettiğini belirtti.

Bir yetiştirici, "Yoğunluk var ama alıcı yok. Mal gitmiyor, mal ayak altı olmuş. Kimse mal satamıyor. Müşteri geliyor, fiyat soruyor ama almıyor. 150 bine gidecek hayvana 100 bin lira teklif ediyorlar. Böyle giderse artık kimse hayvan beslemez. İlerleyen yıllarda kurbanda hayvan bulmak zor olur" dedi.

Bir başka üretici ise pazarda her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ederek, "Biz hayvan getiriyoruz ama müşteri almıyor. Gelip 300 bin liralık hayvana 200 bin lira teklif ediyorlar. Almayıp gidiyorlar. Şu an fiyatlar normal. Her bütçeye göre kurbanlık var ama satışlar biraz durgun. Orta diyelim. Bugün 118 bin liraya düve sattık" diye konuştu.

Pazardaki yoğunluğun iyi olduğunu belirten başka bir besici de büyükbaş hayvanlara dikkati çekerek, "Hayvan çok, fiyatlar da uygun. Yıllardır Malatya'da bu işi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de rekor bende. Şu an canlı ağırlığı 1 ton 200 kilonun üstünde hayvanım var" ifadelerini kullandı.

Artan yem maliyetlerinden yakınan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi. Bir besici, "Biz başka bir şey istemiyoruz, sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bir torba yem olmuş bin lira. Bu hayvan 2 yıl ahırda kalıyor. Çocuk gibi bakıyoruz. Kurbancılardan ricamız emeğimizin hakkını vermeleri" ifadelerini kullandı.

Satışlarının kısmen iyi olduğunu belirten bir yetiştirici ise "Bugün 5-6 tane sattım, elimizde 3-4 tane kaldı. Hayvanımız 1 ton 200 kilo geldi. 420 bin lira fiyat istiyoruz, 400 bine bırakacağız" şeklinde konuştu.

Besiciler, bayramın ilk günüyle birlikte satışların artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
