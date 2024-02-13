Malatya\'da Kuzu Doğumları Başladı: İkizlik Oranı Yüksek

Baharın müjdeleyicisi olarak da görülen kuzu doğumlarının başladığı Malatya'da, depremde ağır yara alan yetiştiricilerin, bu yıl doğumlarda ikizlik oranının yüksek olması ile yüzü güldü.
Deprem bölgesi Malatya'da yaralar sarılmaya devam ederken, tarımda sektöründe de çiftçiler hem Malatya ekonomisi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına çalışıyor.
Deprem sonrası yetiştiricilere çeşitli destekler sağlanırken, bu yılki başlayan kuzu doğumları da yüzleri güldürüyor. Baharın da müjdeleyicisi olarak bilinen kuzu doğumları nedeniyle kentteki birçok ağılda şu sıralar kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini bulmaları görenleri şaşırtıyor.
Henüz sütten kesilmeyen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor. Emzirmeleri için anneleri ile buluşmak üzere besiciler tarafından ağıllardan çıkarılan kuzular, kısa sürede kokusu ve sesi sayesinde annelerini bularak besleniyorlar.
Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin hayvanlarına adeta bir bebek edasında baktıklarını belirterek, "İkizlik oranı çok yüksek bu yıl bereketli olacak. Üreticilerimize bereketli bir yıl diliyoruz. Üretmeye ihtiyacımız var. Üreten ithal etmez, ihraç eder. O nedenle üretene de sahip çıkmalıyız" ifadelerine yer verdi.
6 Şubat depremi sonrası yetiştiricilerin zor bir süreç geçirdiğini de belirten Akın, o süreçte bazı bölgelere çadırlar dağıtıldığını da ifade etti. Özellikle Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde yüzlerce ağılın depremde yıkıldığını kaydeden Akın, " Tarım ve Orman Bakanlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bazı eksiklerimiz olsa da bakanlığımız hayvan, çadır, yem ve bazı destekler verdi" dedi.
Yetiştiricilerden Ramazan Mutlu'da kuzu doğumlarının bugünlerde başladığını belirterek ikizlik oranının bu yıl yüksek olduğunu söyledi. Yetiştiriciler olarak meşakkatli bir iş yaptıklarını da dile getiren Mutlu, "Allah, inşallah bereketli eder. Geçen seneye göre bu sene ikizlik oranı daha yüksek. 2-3 gündür doğumlar başladı, inşallah arkası da gelir" şeklinde konuştu.
Bu yılki ikiz doğumlardan mutlu olan bir diğer yetiştirici Mehmet Mutlu ise doğumların yeni başladığını ve bereketli bir yıl olacağını söyledi.
14 yaşından bu yana hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Elmas Mutlu da "Süt ve süt ürünlerinin her türlüsünü yapıyorum. Ben kadın üreticiler için sosyal güvence olmasını istiyorum ki üretimi bırakmasınlar. Bizden sonrakiler bu işi yapamaz. Sigortaları, güvenceleri olsa yapabilirler" diye konuştu. - MALATYA
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Son Dakika › Yerel › Malatya'da Kuzu Doğumları Başladı: İkizlik Oranı Yüksek - Son Dakika
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