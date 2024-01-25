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Malatya'da meydana gelen deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen deprem Diyarbakır'da da hissedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin'de de hissedildi. Diyarbakır'da deprem esnasında avizelerin sallandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Malatya\'da meydana gelen deprem Diyarbakır\'da da hissedildi
25.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:21
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin'de de hissedildi. Diyarbakır'da deprem esnasında avizelerin sallandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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