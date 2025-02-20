Malatya\'da Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı

Yerel

(MALATYA)- Malatya Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter/bisiklet ve motorlu bisikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Alınan bu kararın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile trafik düzeninin sağlanması amacı taşıdığını belirten Malatya Valiliği, ilgili tüm kişi ve kuruluşların bu tedbire titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu karar, özellikle kış şartlarının yol açabileceği kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.