Malatya'da Ramazan Ayında 3 Bin 500 Kişiye İftar Verilecek - Son Dakika
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Malatya'da Ramazan Ayında 3 Bin 500 Kişiye İftar Verilecek

Malatya\'da Ramazan Ayında 3 Bin 500 Kişiye İftar Verilecek

Malatya'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında 2 bölgede kurulan iftar çadırlarında günlük 3 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek. Ayrıca çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

09.03.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Malatya'da Ramazan ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 bölgede kurulan iftar çadırlarında günlük 3 bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı sürecinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı ile Kanalboyunda bulunan 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde kurulan çadırlarda Malatyalılara iftar yemeği verilecek.

Detaylar hakkında açıklamalarda bulunan Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu iftar organizasyonlarını yapıyoruz ama ilk defa bu yıl Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun talimatlarıyla 81 ilde bunu yapmaya başladık. Malatya'da iki lokasyonda 4 çadır, Elazığ'da bir salonda bin kişilik, Tunceli'de de Munzur Üniversitesi'nin yemekhanesinde 4 bin 500 öğrencinin bir ay boyunca iftar yemeğini karşılayacağız. Hazırlıklarımız tamam" dedi.

Bacanlı, Ramazan ayı boyunca hafta sonlarında salon ve çadırlarda çocuklara yönelik çeşitli etkinlik ve aktivitelerin yapılacağını da sözlerine ekledi. Bacanlı, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve deprem sonrası yıkılan Söğütlü Camii'nin ise Emekliler Parkı'nın olduğu alana inşa edileceğini söyledi. Müstakil bir cami olarak inşa edilecek olan Söğütlü Caminin projesinin hazırlandığını belirten Bacanlı, Yeni Cami'de ise restorasyonun sürdüğünü ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Ramazan Ayında 3 Bin 500 Kişiye İftar Verilecek - Son Dakika
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