Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

25.02.2022 12:13

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyorMALATYA Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

MALATYA Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sebebiyle kent merkezinde trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanırken, güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kent genelinde yer yer bir süre daha etkili olması beklenen yağışın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

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Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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