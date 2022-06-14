Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu - Son Dakika
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Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

14.06.2022 18:30

Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle suya kapılan iki yavru ördeği ise vatandaşlar kurtardı.

Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla bazı fabrikaları su bastı, kayısı bahçeleri zarar gördü. Organize Sanayi Bölgesi'nde suya kapılan 2 yavru ördeği ise bölgede işletmesi bulunan Mahmut Boyraz kurtardı. İşletme içerisine alınan yavru ördekler kurulandıktan sonra tekrar doğaya salındı.

Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu
Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu
Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu
Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu - Son Dakika
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