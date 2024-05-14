Malatya'da sağlık emekçilerine yönelik şiddet olayları - Son Dakika
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Malatya'da sağlık emekçilerine yönelik şiddet olayları

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Yoğun Bakım'da meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, 'Sağlıkta şiddet son bulsun' dedi. SES Malatya Şubesi, İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Yoğun Bakım'da bir hafta içinde sağlık emekçilerine yönelik 3 şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı. SES Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, sağlık emekçilerinin zor koşullarda çalıştığını belirterek, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını istedi. SES Yönetim Kurulu Sekreteri Emel Karakuş ise yoğun bakım koşullarının zor olduğunu ve hasta yakınlarının müdahaleye izin verilmediğini söyledi. Karakuş, yaşanan şiddet olaylarının güvenlik zafiyeti olduğunu düşündüklerini ifade etti.

14.05.2024 15:04
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(MALATYA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Yoğun Bakım'da meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, "Sağlıkta şiddet son bulsun" dedi.

SES Malatya Şubesi, İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Yoğun Bakım'da bir hafta içinde sağlık emekçilerine yönelik 3 şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı. SES Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, sağlık emekçilerinin zor koşullarda çalıştığını belirterek, güvenli bir çalışma ortamın oluşturulmasını istedi.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?

SES Yönetim Kurulu Sekreteri Emel Karakuş da şunları söyledi:

"Yoğun bakım koşulları biraz zor. Özellikle bir hastaların enfekte olmasını istemiyoruz. Müdahale sırasında hasta yakınlarının girmesini istemiyoruz. Zaten biz üçüncü basamağız. Onkoloji özellikli bir bölüm olduğu için en ağır hastalarımız var. Onlara müdahale edilirken ya da başka bir hastaya müdahale edilirken içeriye kesinlikle hasta yakını almamaya çalışıyoruz. Çünkü ciddi müdahaleler bunlar, ciddi sonuçlar doğurabilir. Hasta entübe edildikten sonra bir kişi yanına alınmasına rağmen, hastanın gösterilmesine rağmen, hasta yakını daha sonrasında kapıların kırılması, kameraların kırılması, arkadaşlarımıza fiziksel şiddet uygulanmasının herhangi bir mantıklı açıklamasını bulamadık. Zaten hasta son dönemde, kanser hastası, onkoloji hastası geriye dönüşü olmayan bir hasta ama her zaman sağlıkçılar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Ki bizim yoğun bakımlar bu konuda çok iyi, çalışanlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama bu şekilde geriye dönüşler hem bizi mobbinge uğratıyor hem üzüyor hem çalışma azmi şevkimiz kırıyor hem de eğer ola ki o insanların elinde herhangi başka bir alet olsaydı belki biz şu an çok ciddi bir yaralanma ya da ölümden bahsedecektik. Bu boyutta bir saldırı, bu konuma gelmesine kadar ve bir hafta 3 kere tekrarlandıysa akla ilk gelecek şey güvenlik zafiyeti."

Malatya\'da sağlık emekçilerine yönelik şiddet olayları
Kaynak: ANKA

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