Malatya\'da taksiciler Martı TAG üzerinden yapılan korsan taşımacılığa tepki gösterdi

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – Malatya'da ticari taksi esnafı, son dönemde artış gösterdiğini öne sürdükleri korsan taşımacılığa karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle görüşmek isteyen taksiciler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek korsan taşımacılıkla mücadelede daha etkin önlemler alınmasını talep etti.

Korsan taşımacılığın kazançlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü savunan taksiciler, özellikle Martı TAG uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolcu taşımacılığına tepki gösterdi. Son 10 gün içerisinde korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen yaklaşık 10 aracın yakalanarak trafikten men edilmesini sağladıklarını belirten esnaf, buna rağmen uygulama üzerinden yolcu taşınmaya devam edildiğini ileri sürdü.

Sürücüler, mevcut denetimlerin ve uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını belirtti. Korsan taşımacılığın önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen taksiciler, uygulamaya erişim engeli getirilmesini ve yaptırımların ağırlaştırılmasını talep etti.

Vergi, SGK primi, oda aidatı, sigorta, bakım ve yakıt gibi çok sayıda gideri karşılamak zorunda olduklarını ifade eden taksiciler, ticari taksi ruhsatı olmadan yolcu taşıdığını öne sürdükleri kişilerin haksız rekabete neden olduğunu savundu.

ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI KESKİN'E TEPKİ

Eyleme katılan bazı taksiciler, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin'in korsan taşımacılıkla mücadelede kendilerine yeterli desteği vermediğini ileri sürdü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde uzun süre bekleyen taksiciler, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle görüşerek yaşadıkları sorunları ve çözüm taleplerini iletmek istedi.

Korsan taşımacılığın önlenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların ortak hareket etmesini isteyen taksiciler, denetimlerin artırılması ve yasal yaptırımların etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.