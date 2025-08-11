Malatya'da TOKİ Deprem Konutları İnşaatı İlerliyor - Son Dakika
Malatya'da TOKİ Deprem Konutları İnşaatı İlerliyor

11.08.2025 12:13
İkizce Mahallesi'nde TOKİ konutları %60 tamamlandı, Malatya'ya umut ve yeni yaşam alanları sunuluyor.

Malatya'nın yeni yaşam alanlarından biri olan İkizce Mahallesi'nde yükselen TOKİ deprem konutlarının 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin ardından yaraları saran en somut yatırımlardan biri olarak yükselmeye devam ettiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatya'mız için konutlarımız ile birlikte umut da inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce Mahallesi 3. Bölge 20. Etap projesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu. 486 konuttan oluşan projede inşaatın yüzde 60'ının tamamlandığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, şantiye alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu projeler sadece betonarme yapılar değil, bir halkın yeniden ayağa kalkma iradesidir" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Malatya'nın, devletin gücü ve milletin dayanışmasıyla yeniden inşa edildiğini vurgulayan Ölmeztoprak, TOKİ projelerinin güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma noktasında örnek niteliği taşıdığını belirtti.

İnşaat alanındaki tüm teknik detayların titizlikle yürütüldüğünü, sadece konut değil, çevresiyle birlikte yaşanabilir alanlar oluşturulduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, bölgede sadece konut değil; okul, aile sağlığı merkezi, spor tesisleri ve geniş yeşil alanlar gibi sosyal donatılarla desteklenen kapsamlı bir yaşam alanı inşa edildiğini belirtti.

"Malatya'mız için konutlarımız ile birlikte umut da inşa ediyoruz" diyen Ölmeztoprak, örnek daireyi gezerek çalışmaların kalitesini yerinde gözlemledi. Depremin yıkıcı etkilerine rağmen devletin güçlü refleksiyle hayata geçirilen bu projelerin, bölge halkı için huzurlu birer yuva olacağını söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, projede emeği geçen tüm teknik personele, mühendislere, işçilere ve süreci büyük bir fedakarlıkla yürüten kamu kurumlarına da teşekkür ederek, "İnşallah bu yuvalar, Malatya'da yeniden kök salacak hayatların bereket kapısı olur. Her haneye sağlık, huzur ve güven getirsin" temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

