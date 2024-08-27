Malatya'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocukların ailesi adalet istiyor - Son Dakika
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Malatya'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocukların ailesi adalet istiyor

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım'ın ailesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyor. Baba Erkan Yıldırım, "Adalet istiyoruz, bu kadar basit adalet istiyoruz. Öfkemi ve acımı tarif edemem" derken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "11 yaşında bir çocuğa traktör kullandırmak aslında cinayetin önünü açmaktır, cinayete teşebbüstür. Bu insanlarında cinayetten dolayı yargılanmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

27.08.2024 17:50
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(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım'ın ailesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyor. Baba Erkan Yıldırım, "Adalet istiyoruz, bu kadar basit adalet istiyoruz. Öfkemi ve acımı tarif edemem" derken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "11 yaşında bir çocuğa traktör kullandırmak aslında cinayetin önünü açmaktır, cinayete teşebbüstür. Bu insanlarında cinayetten dolayı yargılanmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz tarihinde 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, akrabalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Ada Yıldırım, Gülce Şakar ve Asya Kaya ile 11 yaşındaki Zelal Yıldırım'a çarptı. Kazada, kardeş olan Zelal ve Ada Yıldırım hayatını kaybederken, kuzenleri Gülce Şakar ve Asya Kaya ise yaralandı.

Kazayı yapan 11 yaşındaki K.A. ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, çocuğun babası Basri A. hakkında ise tutuksuz yargılama kararı verildi.

Çocuklarını kaybeden Erkan Yıldırım, şöyle konuştu:

"34 gün oldu, süreç devam ediyor. En son yapılan keşifte karşı tarafın yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen hala sorumluların dışarıda gezmesi, normal hayatlarına devam etmeleri, işlerine gidip gelmeleri bizim acımızı daha da katlıyor. İşin açığı biz yasımızı yaşayamıyoruz. 'Adalet' diye diye 34 gündür sosyal medyada ve medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyin yapılmaması aklımıza 'Bu kadar basit mi?' sorusunu getiriyor. Bu işler bu kadar basit mi? İki çocuğun ölmesi, yitip gitmesi bir ailenin bitmesi demektir. Bizde bittik. Yasımızı yaşayamıyoruz. Her şey sabit, rapor yüzde yüz karşı tarafı kusurlu görüyor, çocuğun traktör kullandığı sabit, babanın defalarca traktörü çocuğuna kullandırdığıyla ilgili şahitlerin ifadesinde var. Hala herhangi bir işlemin yapılmaması bizim acımızı kat kat artırıyor. Adalet istiyoruz, bu kadar basit adalet istiyoruz. İki insanın ölmesi, hiç kimsenin ceza almaması bu kadar basit mi? O insanların normal hayatlarına devam etmesi normal mi? Kamuoyuna ve yetkililere sesleniyorum; bu kadar basit mi? Öfkemi ve acımı tarif edemem. Biliyorum, bu saatten sonra benim çocuklarımın telafisi yok. Çocuklarım geri gelmeyecek. Benim tek istediğim adaletin yerini bulması. Emsal bir dava olmasını istiyorum. Türkiye'de insanların bu kadar basit bir şekilde hayatlarını kaybetmemesini istiyorum. Biz bittik. Bundan sonra yaşantımız nasıl olacak tahmin bile edemiyorum. Yetkililerin ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum, başka bir isteğimiz yok."

"Aile olarak büyük bir acı yaşadık ama yasımızı yaşayamıyoruz"

Yıldırım, traktörü kullanan çocuğun babası Basri A. hakkında tutuksuz yargılama kararı verildiğini hatırlatarak, "Olay yerine gelen savcı, incelemelerin ardından gerekli raporları tutup, dosyasını hazırlamış. Savcıya teşekkür ediyorum. Tutuklama talebiyle mahkemeye gönderiyor ama mahkeme tutuksuz yargılama kararı veriyor. Savcılık karara itiraz ediyor ama dosya tamamlanmadığı için tutuksuz yargılama kararı veriliyor. Dosya tamamlandı, tutuklu yargılanıp yargılanmayacağı bugünlerde belli olacak. Biz, bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Aile olarak büyük bir acı yaşadık ama yasımızı yaşayamıyoruz" diye konuştu. Anne Gülhan Yıldırım da "34 gündür hiçbir şey yapılmadı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Basri ve Pınar Ayaz dışarıda gezerken bizim içimiz iyice yanıyor. Bir an önce adalet sağlansın. Ne gerekiyorsa yapılsın istiyorum" ifadesini kullandı.

"Adalet arıyoruz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şöyle konuştu:

"Zelal 11, Ada 7 yaşında, 11 yaşında bir çocuğun kullandığı traktörün altında kalarak can verdiler, iki de yaralı var. Bir çocuğumuzun durumu hala ağır. 2 Temmuz'dan bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen herhangi bir ne tutuklu, ne de başka bir şey var. Aile adalet arıyor. Hiç olmazsa bir parça acılarının azalması için mutlaka çocuğa traktörü verenlerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Olacak iş değil, bu çocukların tek günahı Ören'e ailelerini ziyarete gitmek. Maalesef 24 Temmuz'dan bugüne kadar bir arpa boyu yol alınabilmiş değil. Ortada bir ailenin ölen iki evladı var. Bin bir emekle büyütülmüş, Allah kimseye vermesin. Ama maalesef hiçbir işlem yapılmamış. Adalet arıyoruz. Ailede, bizde adalet arıyoruz. Bende bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Bunu mecliste de gündeme getireceğim. Bir daha bu tur olayların yaşanmaması için mutlaka sorumluların cezalandırılması gerekiyor. 11 yaşında bir çocuğa traktör kullandırmak aslında cinayetin önünü açmaktır, cinayete teşebbüstür. Bu insanlarında cinayetten dolayı yargılanmaları gerekiyor. Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Biz bu olayı takip ediyoruz. Mutlaka cezalandırılmaları için her türlü hukuki girişimde bulunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da traktör kazasında hayatını kaybeden çocukların ailesi adalet istiyor - Son Dakika

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