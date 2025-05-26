Malatya'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Malatya'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

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26.05.2025 12:51  Güncelleme: 13:52
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Malatya\'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, Malatya'da 'Asırlık Lezzetlerle Türk Mutfağı' temasıyla kutlandı. Etkinlikte halk oyunları, coğrafi işaretli ürünler ve ünlü şef Ömür Akkor'un katıldığı workshop ile Malatya'nın zengin mutfak mirası tanıtıldı.

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kutlamaları, bu yıl "Asırlık Lezzetlerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce Sanat Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte, kentin zengin mutfak mirası tanıtıldı.

Sanat Sokağı'ndaki etkinlikler, halk oyunları gösterisiyle başladı. İlçe tanıtım stantları ile coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, Malatya'nın önemli tatları arasında yer alan kayısı tatlısı, Malatya kurabiyesi ve yöresel yemeklerin sunulduğu stantlar, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Etkinlikte, ünlü şef Ömür Akkor'un katılımıyla düzenlenen workshop ise mutfak meraklılarına özel bir deneyim yaşattı.

Bu tür etkinliklerin Türk mutfağının hem ulusal hem de uluslararası ölçekle tanıtılması adına önemli işlev gördüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şunları söyledi:

"Mutfağının hem ulusal hem de uluslararası ölçekle tanıtılması adına büyük bir imkan. Çünkü biliyoruz ki mutfak, sadece beslenme kültürü değil; bir milletin hafızası, kimliği ve ortak hikayesidir. Bizler, Malatya olarak bu hikayenin kadim anlatıcılarından biriyiz. Yalnızca kayısıyla değil, binlerce yıllık geçmişiyle, coğrafi işaret ürünleriyle ve zengin sofra kültürüyle Anadolu'nun en bereketli şehirlerinden biri olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı - Son Dakika

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