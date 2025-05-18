Malatya'da Üniversiteler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Üniversiteler Arası Yemek Yarışması

Turgut Özal Üniversitesi, Türk mutfağını kutlayan bir yemek yarışması düzenledi.

18.05.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü tarafından, "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden öğrenciler katıldı.

Türk mutfağının usta şefleriyle geleceğin şeflerini buluşturan yarışmada jüri üyeleri Ayvaz Akbacak, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Mehmet Kudat, Yasemin Güzel ve Halil Sarı oldu.

"Türk Mutfağı Ekip Yarışması"nda Altın Kupa Sivas Cumhuriyet Üniversitesine, Gümüş Kupa Fırat Üniversitesine, Bronz Kupa ise Bitlis Eren Üniversitesine gitti.

"Pizza Yarışması"nda ise Altın Kupa'ya Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinden Melek Adıyaman layık görüldü. Gümüş Kupa'nın sahibi İnönü Üniversitesinden Nimet İnan, Bronz Kupa'nın sahibi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Berkay Başoğlu oldu.

Kale Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretimi Görevlisi Yaşar Can Ataş, yarışmaya ilişkin açıklamasında, projeyi üniversitenin Gastronomi Topluluğu ile beraber hazırladıklarını bildirerek, jüriyi oluşturan usta şeflerin ise İstanbul'dan geldiğini anlattı.

Ataş, "Bu yarışma, Malatya'da ilk defa düzenleniyor. Zaten bulunduğumuz bölgede üniversiteler arası yarışma da ilk defa düzenlenen yarışmalardan birisi. Biz bu yarışmanın sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Her sene üzerine ekleyerek daha yeni, daha iyi şartlarda bir yarışma planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Hacı Bektaş, Gastronomi, Nevşehir, Malatya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Üniversiteler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı

15:21
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
15:18
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
15:16
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
14:24
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 15:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Üniversiteler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.