Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

31.03.2026 10:00
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

(MALATYA)- Malatya'da yapılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 6 ikamet ve 6 şahıs üzerinde arama yapıldı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1.515 gram esrar, 1.644 adet ecstasy hap, 1.453 adet sentetik ecza, 73 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli şahsın, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
