Malatya'da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesi arasında kadınların yerel yönetimlere katılımına yönelik yapılacak faaliyetlerin belirlenmesini içeren "Yerel Yönetim ve Kadın Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Neslihan Durak ve Doç. Dr. Hasan Yılmaz ile akademisyenler ve belediye yöneticileri katıldı.

İnönü Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediyesi adına ise Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın imzaladığı protokol kapsamında yerel yönetimlere kadınların katılımının güçlendirilmesinin ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine kadınların demokratik katılımlarının artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Protokol kapsamında ayrıca panellerin, bilimsel çalıştay programlarının gerçekleştirilmesi ve bu etkinliklerin kamuoyuna duyurulması gibi birçok çalışmanın yapılacağı belirtildi.

İmza töreninin ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile katılımcılar, öğrencilerle bir araya geldi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MALATYA