Malatya\'da Yerinde Dönüşüm İçin Destek ve Vergi Düzenlemeleri Talebi

(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "yerinde dönüşümde desteklerin, vergi oranının ve ruhsat teslim tarihinin yeniden değerlendirilmesini" istedi.

Sadıkoğlu, yerinde dönüşümde sağlanan destekler, KDV oranı ve yerinde dönüşüm için ruhsat teslim tarihine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İnşaat maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında, yerinde dönüşüm projesi kapsamında sağlanan toplam 1,5 milyon lira desteğin deprem bölgesindeki gerçek maliyetleri karşılamakta yetersiz olduğunu belirten Sadıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün koşullarında 1,5 milyon lira ile 100 metrekare bir dairenin inşası dahi mümkün değil. Vatandaşımız destek tutarı dışında kalan maliyeti karşılamakta güçlük çekiyor. Maliyetleri artıran bir diğer unsur ise KDV. Depremde evini kaybeden vatandaş kısıtlı imkanlarıyla yeniden evini yaptırmak isterken yüzde 20 KDV yükü altına giriyor. Bugün İstanbul'da 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında dönüşümler için KDV oranı yalnızca yüzde 1, dönüşüm desteği ise 1 milyon 875 bin lira. 6 Şubat sonrası deprem bölgesindeki dönüşümlerde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini hem basın yoluyla hem de bakanlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde defalarca dile getirdik ancak olumlu bir netice alamadık. Bugün hem dönüşüm destekleri hem vergi maliyeti açısından deprem bölgesi, İstanbul'un gerisinde kalmış durumda. Bizler destek tutarının en az 2,5 milyon lira olmasını dile getirirken böylesi bir farkın oluşması üzücü. Malatya ve diğer deprem illerimiz afet olasılıklarını aşmış, felaketi en şiddetli şekilde yaşamıştır. Bunun göz ardı edilmemesi desteklerin artırılması gerekmektedir."

"Yerinde dönüşümde süre uzatılmalı"

Yerinde dönüşüm sürecinde son ruhsat teslim tarihi olarak açıklanan 30 Haziran'ın uzatılması gerektiğini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"30 Haziran konusunda bir belirsizlik var. Resmi olarak açıklanan tarih 30 Haziran ancak ruhsat süreci devam eden, işlemlerin kabul edileceği yönünde de açıklamalar var. Belediyelerimizde ciddi bir yoğunluk söz konusu, şehrimizde ise hala yıkılmayı bekleyen binalar olduğunu da görüyoruz. Bununla birlikte henüz ekonomik anlamda toparlanamamış, en büyük ekonomik dayanağı olan kayısısını don vurmuş Malatyalı depremzede vatandaşlarımızın belirlenen bir tarihle strese sokulmasını doğru bulmuyoruz. Konunun yeniden değerlendirilmesi ve sürecin en az yıl sonuna kadar uzatılması gerekmektedir."