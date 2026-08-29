Zaviye Mahallesi\'nde Toplu Taşıma Mağduriyeti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Zaviye Mahallesi sakinleri, MOTAŞ'ın bazı otobüs hatlarını kaldırması, sefer aralıklarının uzaması ve araçların akşam erken saatlerde merkezden çekilmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Özel gereksinimli çocuğu olduğunu söyleyen bir mahalle sakini, "Otobüs olmadığı için taksi tutarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gidiyorum. Defalarca şikayet ettik ancak bizi dikkate alan yok" dedi.

Malatya'nın Zaviye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Motaş A.Ş.'ye defalarca başvurduklarını ifade eden mahalle sakinleri, kaldırılan hatların yeniden hizmete alınmasını ve otobüs seferlerinin sıklaştırılmasını istedi.

"MOTAŞ KAFASINA GÖRE HAREKET EDİYOR"

Mahalle sakinlerinden Rahmi Bedem, 6A hattının güzergahının değiştirilmesine ve Çilesiz hattındaki sefer aralıklarının uzatılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Araba konusunda belediye ve MOTAŞ kafasına göre hareket ediyor. 6A'nın istikametinin değiştirilmesinden, Zaviye Mahallesi'nin önünden geçen Çilesiz arabasının bir saat 45 dakikada bir hareket etmesinden şikayetçiyiz. Ayrıca saat yedide arabaların merkeze çekilmesi ve mahalle aralarına girmemesi de bizi mağdur ediyor."

"ÖNCEDEN BİRİ GİDER, DİĞERİ GELİRDİ"

Bir başka mahalle sakini, Çilesiz hattındaki seferlerin sıklaştırılmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Çilesiz arabası bir saat 45 dakikada bir geliyor. Vallahi ben de amcanın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Çilesiz arabasının daha sık gelmesini, insanların mağdur olmaması için seferlerin çoğaltılmasını istiyoruz. Önceden biri kalkar, biri gelirdi. Biz merkezde otobüse binerken bir araba çıkar, ardından diğer araba gelirdi. Şimdi iki saatte bir geliyor. İki saatte bir gelince bayağı mağdur oluyoruz. Buradaki herkes, apartmanda oturanların hepsi mağdur.

"ÜNİVERSİTEYE VE HASTANEYE 20 DAKİKADA BİR ARAÇ VARDI"

Bir başka vatandaş ise üniversite ve hastane güzergahlarındaki seferlerin de azaldığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim de MOTAŞ'tan dolayı sıkıntımız var. Bir buçuk saatte bir arabanın gelmesi hakikaten büyük bir sorun. Önceden üniversiteye ve araştırma hastanesine 20 dakikada bir araba vardı. Şimdi bir buçuk, iki saatte bir aşağıya araba geliyor. Bayağı sıkıntı içindeyiz."

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUM VAR, TAKSİYLE HASTANEYE GİDİYORUM"

Özel gereksinimli çocuğunun bulunduğunu söyleyen bir mahalle sakini, 17B, 6A ve 6İ hatlarının kaldırıldığını belirterek yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Üç tane arabamız gitti MOTAŞ'tan. Ben her zaman şikayetimi de ediyorum. Özel bir çocuğum var. 17B'yi aldı, 6A'yı aldı, 6İ'yi aldı. Şikayet ediyoruz, bizimle dalga geçiyorlar. Muhtarımla birlikte gidiyoruz, her zaman söylüyoruz ama bizi kale alan yok. Arabalarımızı istiyoruz. Bir buçuk saatte bir araba veriyorlar.

Benim özel bir çocuğum var. Arabam yok, mağdurum. Taksi tutarak Turgut Özal'a gidiyorum. Neden Temelli'nin arabasını alıyorsunuz? Yeter artık! Vekillerimiz geldi, vekillerimize de söyledik. Vekillerimiz sadece bir kağıda yazıp gittiler. Gelen bir kağıda yazıp gidiyor. Ama artık olmaz. Biz de mağduruz. Biz Temelli olarak mağduruz. Benim özel bir çocuğum var, mağdurum. Bunun yapılması lazım.

Ben arıyorum, 'Tamam abla' diyorlar. Mesaj yazıp 'Kusura bakmayın' diyorlar. E, hani? Bu sorunlar depremden sonra başladı. Önce bize, 'Burası inşaat alanı' dediler. İnşaat alanı bitti. 'Hadi, inşaat alanı bitti' diyerek tekrar aradık. Bu defa 'Bilmem böyle oldu, şöyle oldu' dediler. Her gün bir şeyler uyduruyorlar."

MUHTAR CANBAY'DAN SAMİ ER'E ÇAĞRI

Zaviye Mahallesi Muhtarı Mesut Canbay, mahalle sakinleriyle birlikte MOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne giderek ulaşım sorununu ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Canbay, mahallede yaşlı nüfusun yoğun, gelir düzeyinin ise düşük olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki en büyük sıkıntımız MOTAŞ'la ilgili araç sorunudur. Mahalle sakinlerimizle birlikte birçok kez MOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne kadar giderek sıkıntımızı ilettik. Ancak bize herhangi bir dönüş yapılmadı, yardımcı olacak bir durum da oluşmadı.

Mahallemizin yüzde 70'ini yaşlı vatandaşlarımız oluşturuyor. Hastane işleri nedeniyle ulaşım aracına ihtiyaç duyuyorlar. Burası yaşlı nüfusun yoğun olduğu ve gelir düzeyinin düşük olduğu bir mahalle. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'den destek bekliyoruz. MOTAŞ konusunda bize yardımcı olunmasını istiyoruz.

Vatandaşlar muhtarlığa gelerek sıkıntılarını ve dertlerini iletiyor. Hastaneye gidemediklerini, gelir düzeylerinin düşük olduğunu ve ceplerinde taksi parası bulunmadığını belirtiyorlar. Biz bu durumu birçok kez yetkililere ilettik ancak maalesef bize herhangi bir dönüş yapılmadı."