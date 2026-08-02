Malatya Darende'de bahçede çıkan yangın yurttaşların da desteğiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Malatya Darende'de bahçede çıkan yangın yurttaşların da desteğiyle kontrol altına alındı

Malatya Darende\'de bahçede çıkan yangın yurttaşların da desteğiyle kontrol altına alındı
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Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde bahçede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayan yangın, yurttalar ile ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken Malatya Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyetle bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde bahçede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayan yangın, yurttaşlar ile ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken Malatya Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyetle bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

Yeşiltaş Mahallesi'nde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerine haber verilirken, ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevre mahallelerden gelen yurttaşlar da traktör, su tankeri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği koordinasyonunda bölgeye ilave itfaiye ekipleri, iş makineleri sevk edildi, hava desteği sağlandı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, yangına Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların müdahale ettiğini belirterek, ilk belirlemelere göre iki ahırın zarar gördüğünü, bir evin çatısında hasar oluştuğunu ve yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye personeli ile bir vatandaşın tedbir amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.

Yavuz, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Darende'de bahçede çıkan yangın yurttaşların da desteğiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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