Malatya Diş Hekimleri İftarla Buluştu

Malatya Diş Hekimleri Odası, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında meslektaşlarını bir araya getirdi. Başkan Miraçhan İnanmaz, dayanışma ve birlik mesajı verdi.

Malatya Diş Hekimleri Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla özel bir otelde düzenlenen iftar programına diş hekimleri ve aileleri yoğun katılım sağladı.

Meslektaşlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, "Oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarla birlikteliğimizi pekiştiriyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

İnanmaz, Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşlarıyla bir arada olmanın önemine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz iftar soframızda, meslektaşlarımızla aynı çatı altında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan İnanmaz, konuşmasının sonunda deprem nedeniyle Malatya'dan ayrılmak zorunda kalan diş hekimlerinin büyük bir bölümünün yeniden kente döndüğünü belirterek, "Şehrimize olan vefalarını göstererek geri dönen meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA