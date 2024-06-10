Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için STK'ların işbirliği yapmasını istiyor - Son Dakika
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için STK'ların işbirliği yapmasını istiyor

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için sivil toplum kuruluşlarının istişare işinde çalışması gerektiğini belirtti. Ankara Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kamil Göksu ve diğer dernek başkanları da MAGİNDER Başkanı Salih Karademir'i ziyaret ederek desteklerini ifade etti.

10.06.2024 15:18
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için sivil toplum kuruluşlarının istişare işinde çalışması gerektiğini söyledi.

Ankara Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kamil Göksu beraberinde Ankara Pütürgeliler Derneği Başkanı Güzin Koçak, Ankara Battalgazililer Dernek Başkanı Naki Dikbaş ve Mahmut Cücemen ile birlikte MAGİNER Başkanı Salih Karadmeir'i Ankara'da bulunan ofisinde ziyaret etti.

Malatya hakkında istişarenin ele alındığı ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Kamil Göksu, "Özellikle deprem döneminde Malatya'dan Ankara'ya yerleşen hemşerilerimizin gönüllerinin, akıllarının Malatya'da olduğunu ve bir an önce memleketlerine dönmek için sabırsızlandıklarını biliyoruz" dedi.

Pütürgliler Derneği Başkanı Güzin Koçak ise Malatya'nın özlemini Ankara'da bulunan herkesin fazlasıyla çektiğini dile getirerek, "Ankara'da ve diğer illerde bulunan Malatyalı hemşerilerimizin şehirlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bizler Ankara'da bulunan Malatyalı dernekler olarak MAGİNDER Başkanı Salih Karademir'in depremin ilk gününden itibaren yapmış olduğu çalışmalara şahidiz. Bu anlamda her zaman MAGİNDER'e destek olmak için Ankara'dan her türlü yapılacak olan organizasyona destek vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir de Ankara'da bulunan dernek yönetimleri ile her zaman için istişare ve destek içerisinde olacaklarını belirterek, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için bütün STK'ların birliktelik içinde çalışması gerektiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için STK'ların işbirliği yapmasını istiyor - Son Dakika

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