Malatya İl Müftülüğü\'ne atanan Ramazan Dolu göreve başladı

Malatya İl Müftülüğü'ne atanan Ramazan Dolu, sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine resmen başladı.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İl Müftüsü cübbe giyme töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda daha sonra söz alan eski müftü Şahin Yıldırım, 7 Aralık 2022'de göreve başladığı günden bugüne kadar Malatya'da hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için gayret gösterdiklerini söyledi.
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yaklaşık 20 bin insanın ilk etapta camilerde barındığını hatırlatan Yıldırım, "Tüm sağlam camilerde devletimiz adına bir nevi sığınak olarak hizmet verdik. Tüm camiler, Kuran Kursları gibi alanlarımız o süreçte vatandaşlarımızın güvenle sığındığı bir alan oldu. Görevimizin büyük çoğunluğu deprem sürecine denk geldi. Ben yeni müftümüze başarılar diliyorum" diye konuştu.
Daha sonra söz alan Yeni Müftü Ramazan Dolu da diyanet işlerinin sağlıklı bir maneviyatın yanında sorumluluk da taşıdığını ifade ederek, "Bembeyaz sarık ve cübbeyi giymek ateşten gömleği giymek gibidir. Malatya gibi kadim bir şehirde hizmet etmek elbette önemli. Malatya her türlü hizmete layıktır. 6 Şubat depremlerinden sonra milletimize manevi ilk yardımı nasıl yaptıysak bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek" dedi.
Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise tayini çıkan Şahin Yıldırım'ın kendisinde oluşturduğu kanaatin olumlu olduğunu belirterek, "İşini iyi yapan toplumun sevdiği, saydığı iyi bir idareci ve iyi bir din adamı izlenimi bıraktı. Bu düşüncelerimi 32 yıllık bir mülki amir olarak her platformda da söylerim ve söylemeye de devam edeceğim. Çorum'a hayırlı olsun diyorum. İyi bir müftü kazandıklarını kendilerine ifade etmek istiyorum. Yeni müftümüz Ramazan Bey'e de hayırlı olsun. Malatya'nın kendi evladı. Malatya'nın yaşadığı özel günleri de düşünürsek çok daha fazla hizmet edeceğine inancımız tamdır. Hep birlikte bu şehri hem maddi anlamda, hem de fiziki anlamda imarı, hem de sizler vasıtasıyla manevi imarını gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Vali Yazıcı, konuşmasının devamında, "Şehirleri imar ederken, insanları ihya etmeyi unutursak, yaptığımız, imar ettiğimiz o koca koca binaların çok bir anlamı olmaz. İmkanlarımız asrın felaketini yaşadıktan sonra normal değil. Yaşadığımız şartlar içinde bulunduğumuz maddi manevi şartlarımız, ortamlarımız depremin meydana getirildiği ağır şartlardan dolayı bizi çok yoruyor. Hemşerilerimizin çok ciddi bir kısmı başka şehirlere gitti. Bir kısmı döndü. Ama nüfusumuz resmi rakamlara baktığımızda bir yıl öncesine göre 70 bin civarında azalmış durumda. İnsanlarımızda gözlemlediğimiz kadarıyla çok büyük değişiklikler, hem sosyal anlamda hem de manevi anlamda bir sürü olumsuzluk ve öncesinde olmayan insanı zaman zaman hayrete düşüren birçok olay vuku buluyor. Normal mi? Evet, bu kadar büyük bir afetten sonra normal. Enkaz başlarında, kardeşimiz, annemiz, babamız tatbiki önemli ama orada bir can varsa ve o can ile ilgili bir tereddüt var ise insan olarak etkilenmemek mümkün değil" ifadelerine yer verdi.
Programa katılan din görevlilerine de seslenen Vali Yazıcı, "Burada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığımızın kıymetli neferleri, sizin omuzlarınıza aldığını yük kat be kat artmış durumda. İnanıyorum ki tüm teşkilatımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz, imamlarımız, teşkilatın her pozisyonunda çalışan müftümüz, vaizimiz, tüm arkadaşlarımız bu sorumluluğu insanlık adına severek ve isteyerek almış ve bu yükü taşımaya devam edecek. Şu anda Malatyalı hemşerilerimizin size çok ihtiyacı var. Depremin oluşturduğu çok büyük olumsuzluklar var. Moralsizlik, duygu karışıklığı var. Niçin ben, veya ailem diyerek o yaşadığı duygu karşılıklılığını ifade eden çok sayıda durumla karşılaşıyoruz. Müslüman olarak Allahtan gelen bu afetin etkilerini bir an evvel düzeltmek ve onlara yardımcı olmak ve onların yaşamlarını biraz daha kolay kılabilmek, 6 Şubat'tan önce olduğu gibi normalleşmelerini sağlamak buradaki arkadaşların görevidir. Bunu ekstra bir görev olarak dertlenmenizi istiyorum ve bekliyorum" şeklinde konuştu.
Deprem sonrasında değişik alanlarda ciddi suç artışlarının da yaşandığını ifade eden Yazıcı, "Özellikle öğretmen arkadaşlarımızdan ve din görevlilerinden de rica ediyorum. Malatyalı hemşerilerimize, kara günde zor günde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yıkılan binaların yenisini yapıyoruz. Devletimiz güçlü. TOKİ'lerimiz devam ediyor. Şehir merkezini de yapıyoruz. İnanıyorum ki eskisinden daha güzel olacak. İnsanların yaşadığı travmaları atlatabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bir Düzce'li olarak depremin 10-15 yıl sonrasında birçok akrabamı bu travmayı atlatamadığını bildiğim için söylüyorum. Geçekten bu şehrin size çok ihtiyacı var. Sevginiz sevdanızı biliyorum. Bunu göstermenin tam zamanıdır. Bu kendi, bu ülkeyi bu milleti seviyorsanız bu gün size ihtiyacımız var. Özel zamanlardan geçiyoruz. İnşallah yaptığımız tüm hizmetlerin insanlarımızı rahatlatacak, birbirleriyle ilişkilerinde İslam'ın kuralları dışına çıkmadan, kul hakkına girmeden insan sevgisini her daim hissederek yaşamını devam ettirmelerini sağlamak sizin elinizdedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çorum'a tayini çıkan Şahin Yıldırım, sarık ve cübbeyi yeni müftü Ramazan Dolu'ya giydirdi. - MALATYA
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