Malatya'nın Arguvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Malatya\'nın Arguvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Arguvan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Belediye ekipleri, temel ihtiyaçları karşılayamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanları için de mama takviyesi yapıldı.

26.11.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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(MALATYA)- Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan vatandaşlar Arguvan Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.

Arguvan Belediyesi, geçtiğimiz pazar günü başlayan ve şiddetini artırarak sürdüren yoğun kar yağışının açabileceği olumsuz durum ve mağduriyetlerin yaşanmaması için kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan hasta, yaşlı ve engeli vatandaşların talepleri doğrultusunda onlara her türlü yardımı ulaştırıyor. Öte yanda Arguvan Belediyesi sokak hayvanları için ilçenin park ve bahçelerine mama kapları yerleştirerek kedi ve köpekler için mama takviyesinde bulundu.

"İlçemizde yaşayan herkesin, her canlının mağdur olmaması için görev başındayız"

Olumsuz hava muhalefetinde belediye personelinin görve başında olduğunu belirten Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, şöyle konuştu:

"İlçemizde pazar günü tipiyle birlikte başlayan kat yağışı sonrasında tüm ekiplerimizle personelimizle; öncelikle araçları kurtarma, araçta da mahsur kalan vatandaşları kurtarma araçlarından alıp ilçe merkezine taşıma, bir kısmını ilçe merkezinde misafir ettik. O gün sabaha kadar ve şu ana kadar devam eden çalışmamızla köy yollarımızı, ana yollarımızı açma çalışmalarını yapıyoruz; ekiplerimizle, araçlarımızla. Büyük bölümü şu anda tamamladık. Çalışmamız halen devam ediyor. Bu arada yine yaşlılarımız, hastalarımız, engellilerimizle ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Muhtarlara bildirimler bulunduk, mağdur vatandaşları bildirin diye. Bildirilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. İlçe merkezimize ve köylerimize ekmek dağıtılma gibi ihtiyaç olan talepleri yerine getirdik. Yine de sokak hayvanlarını, unutmadık tabi köylere, ilçe merkezindeki sokak hayvanları için yem bıraktık yaşama tutunmaları mağdur olmamaları için çalışmamızı devam ettirdik. Bu vesileyle tabii ki zor bir ilk, çok beklenmedik bir tipi oldu. Bu da çalışmaların kısmen etkiledi, engelledi. Ancak çok şükür herhangi bir yaralımız, herhangi bir sıkıntılı bir şeyimiz olmadı. Vefatımız vesaire olmadı. Hastalarımıza ulaştık. Hastalarımıza ilgili öncelikle o yolların açılmasını sağladık. ve çalışmamız devam ediyor. Teşekkür ediyorum tüm ekiplerimize, çalışanlarımıza, personelimiz çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'nın Arguvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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