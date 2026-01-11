Ölmeztoprak\'tan ortak akıl ve istişare vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile yaptığı görüşmelerde, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sadece fiziki yatırımlarla değil, kurumlar arası koordinasyon, istişareye dayalı, sahayı esas alan ve ortak akılla yürütülen bir yönetim anlayışıyla ilerlediğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile bir araya gelerek, kentin geleceğine yönelik adımların ortak akıl ve istişare kültürüyle ele alındığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nde istişare

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası yürütülen imar ve ihya çalışmalarının geldiği aşamayı değerlendirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızın yeniden ayağa kalkma sürecini, tüm paydaşların katkısıyla ve ortak akıl anlayışıyla yürütüyoruz. Sahadan gelen talepleri dikkate alarak, hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemesini önemsiyoruz" dedi.

Başkan Sami Er ve belediye ekiplerinin çalışmalarına da değinen Ölmeztoprak, "Ortak hedefimiz Malatya'mızı daha güvenli, daha müreffeh ve geleceğe umutla bakan bir şehir haline getirmek. Bu süreçte ortaya konulan emek ve iş birliği son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Kaymakamı'na ziyaret

Milletvekili Ölmeztoprak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ilçenin mevcut durumu, mahallelerden gelen talepler ve sahadaki öncelikli ihtiyaçları değerlendirdi. Görüşmede, kamu kurumları arasındaki uyumun önemine dikkat çekti. Ölmeztoprak, "Hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki karşılığını, kurumlarımızla uyumlu ve istişare içinde değerlendiriyoruz. Ortak akıl yaklaşımıyla süreci daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızın her meselesinde ortak sorumluluk bilinciyle, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz" diyerek, istişare kültürünün kentin geleceği açısından belirleyici olduğunu vurguladı. - MALATYA