Bayan Kaymakam Baytak göreve hızlı başladı

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanıp göreve hızlı başlayan Kutsal Baytak, kurum müdür ve amirleri ile ilk toplantıyı yaptı.

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı iken 11 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya'nın Yazıhan İlçesi Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, ilçeye gelerek yeni görevine başlamasından sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kurum müdür ve amirleri ile yaptığı ilk toplantıda ilçeye hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getirdiği bildirilen Baytak, ilçe hakkında bilgi de aldı. - MALATYA