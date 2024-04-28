Yerel

Malatya Sabancı Kültür Sitesi yenileniyor

MALATYA - AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve yıkımına karar verilen "Malatya Sabancı Kültür Sitesi" yerine yeni bir merkez inşa edileceğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan ve ilgili kurumlarca yıkılmasına karar verilen Malatya Sabancı Kültür Sitesi'nde yıkım işlemlerinin ardından hızlıca inşaat çalışmalarına başlanılarak yeni bir kültür sitesinin kentte kazandırılacağını söyledi.

"Bir yıl gibi sürede yeni bir merkez inşa edilecek"

Kente kazandırılması planlanan yeni kültür merkezinin bir yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak," Depremler sonrası aldığı hasar boyutu ile gündemde olan Malatya Sabancı Kültür Sitesi için yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sonrasında hasar durumu hizmet vermeye uygun değil gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Devlet tiyatrosu da burada şehrimizin artık bir takım psikolojik durumları başka bir safhaya taşınması gerekiyor, bunun içinde gençlerimiz, çocuklarımız şehirde farklı bir etkinliğin içerisinde olmalı. Bizde bunu desteklemek için merkezin yenilenme sürecini olabildiğince yakın bir zamana çekilmesini istedik. Yeni merkezin üç buçuk yıl gibi bir sürede tamamlanacağının belirtilmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un özellikle eğilimi ile birlikte süre bir yıla çekildi. Merkez, Devlet tiyatrolarında hizmet vereceği bir kompleks butik yapı olarak bir yıl içerisinde tamamlanarak hayata geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak kentte depremlerde hasar alan diğer kültür varlıkları ile ilgilide devam eden çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirterek, şehrin yeniden imarı ve ihyasının her yönlü değerlendirildiğini kaydetti.