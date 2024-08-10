Malatya Şeker Fabrikası'ndan yayılan küspe kokusu vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika
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Malatya Şeker Fabrikası'ndan yayılan küspe kokusu vatandaşları rahatsız ediyor

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Malatya Şeker Fabrikası'na yakın mahallelerde oturan vatandaşlar çevreye yayılan küspe kokusundan dolayı rahatsızlık yaşıyor. Fabrikada yapılan paketleme sistemi nedeniyle kokunun arttığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor.

10.08.2024 16:44
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(MALATYA) - Malatya Şeker Fabrikası'na yakın mahallelerde oturan vatandaşlar çevreye yayılan küspe kokusundan dolayı cam kapı açamaz duruma geldi. Çevreye yayılan küspe kokusunun sıcak yaz günlerinde arttığına dikkat çeken vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Malatya Şeker Fabrikası'nda şeker üretiminden arta kalan pancar posası (küspe) bölgede oturan vatandaşlar için büyük sıkıntı yaratıyor. Fabrika sahasında yer alan küspe, sıcaklıkların artmasıyla beraber çevreye yoğun koku yaymaya başladı.

Küspeyi 'ücretsiz verin' önerisi

Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz şöyle konuştu:

"Biz yıllardır komşularımızla beraber şeker fabrikasının kokusuna maruz kalıyoruz. Daha önceki yıllarda şeker fabrikasında küspe çıktıktan sonra çiftçiye ücretsiz veriliyordu veyahut çok küçük bedellerle veriliyordu. O yüzden koku kalmıyordu ama şimdi fabrikada paketleme sistemi başlattılar son 2-3 yıldır. Bu paketleme sistemini fabrika sahasında birçok yere yaygın bir vaziyette koymuşlar. Bunların içinde patlaklar oluyor. Bu patlaklar ciddi anlamda koku saçıyor etrafa. Hatta burada SSK kavşağında ışıkta duranlar, burayı bu kokusuyla tanıyor. Koku o derece olmuş. Buradaki vatandaşlar milyonluk evlerde oturuyor bir balkonuna çıkamıyorlar. Bu küspeleri gerekirse çiftçilere ücretsiz versinler. Çiftçilere destek manasında ücretsiz versinler burada bekletmesinler ki burada bu kokuya maruz kalmayalım. Hemen yan tarafında hastane var. Hastanenin bahçesinde bile insanlar duramıyor artık. Hemen hastanenin yan tarafına, itfaiyenin yan tarafına istiflenmiş vaziyette. Bir an önce kalması lazım. Bu paketleme işlemi gerçekten Turgut Özal, Karakavak,  Cevatpaşa, Yeşiltepe Mahallesi'ni rahatsız ediyor."

Fabrika sahasından yükselen küspe kokusunun uzun yıllardır yaz mevsiminde sorun oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, çözüm bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Şeker Fabrikası'ndan yayılan küspe kokusu vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika

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