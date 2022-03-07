Malatya TSO'dan kadınlara özel program - Son Dakika
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Malatya TSO'dan kadınlara özel program

07.03.2022 14:36
Malatya TSO'dan kadınlara özel program

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Daha hızlı büyümemiz ve kalkınmamız için erkekler kadar kadınların da iş dünyasında var olmasına ihtiyacımız var" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Daha hızlı büyümemiz ve kalkınmamız için erkekler kadar kadınların da iş dünyasında var olmasına ihtiyacımız var" dedi.

MTSO tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel program düzenlendi. Malatya TSO binasında düzenlenen programa MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı, Kadın Girişimciler Kurulunun yönetimi ve üyeleri, Malatya TSO'nun kadın üyeleri, kadın STK'larının başkanları ve temsilcileri, kadın kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri ile kadın basın mensupları katıldı.

"Daha hızlı büyümemiz ve kalkınmamız için kadınların iş dünyasında var olmasına ihtiyacımız var"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimiz ekonomisinin daha da büyümesi ve ileri gidebilmesi adına gayret gösterirken aslında ekonominin sizlerle birlikte büyüyebileceğinin net bir şekilde farkındayız. İş hayatında ve sosyal hayatta siz kadınlar dokunuşlarınızla farklı vizyonlar oluşturuyorsunuz. Her zaman daha samimi ve gayretli çalışmalar yapıyorsunuz. Bütün konulara daha hassas davranıyorsunuz. Bu nedenle sizlerin iş hayatının içinde her zaman olmanızı arzu ediyoruz. Sizleri sadece yılda bir gün önemsediğimizi düşünmeyin, yılın her günü bizler için önemlisiniz. Kadınlar bizim için değerlidir. 85 milyon Türkiye nüfusunun yarısı sizlerden oluşturuyor. Kadınlarımız, geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynamakta. Daha hızlı büyümemiz ve kalkınmamız için erkekler kadar kadınların da iş dünyasında var olmasına ihtiyacımız var. Burada bulunan ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Hepimizin ortak paydası kadın"

Toplantıya katılan herkesin yaptığı çalışmalarda ortak paydanın kadın olduğuna vurgu yapan TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı, "Bizleri kırmayarak toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür toplantılarda ve çalışmalarda bizlere her zaman destek olan ve güç veren başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na da hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin ortak paydası kadın olduğu için toplantımıza değer katacağınızı düşünüyorum. Her birimiz ayrı ayrı kadını daha ileriye taşımak için emek veren kadınlarız. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan tüm katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak, kadına dair, kadının toplumda var oluşuna dair fikirler beyan etti.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇDER) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, kadın girişimcilere ve kadın STK'larına değer verdiği için salonda bulunan tüm kadınlar adına Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür etti. - MALATYA

Malatya TSO'dan kadınlara özel program
Malatya TSO'dan kadınlara özel program
Malatya TSO'dan kadınlara özel program

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Sivil Toplum Kuruluşları, Dünya Kadınlar Günü, Malatya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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