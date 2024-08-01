Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel 5. Aşure Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel 5. Aşure Etkinliği Düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel 5. Aşure Etkinliği Düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen Geleneksel 5. Aşure etkinliğine belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK başkanları, esnaf odası başkanları, banka müdürleri, muhtarlar, MTSO üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yaparak, aşurenin bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diledi.

01.08.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından Geleneksel 5. Aşure etkinliği düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu aşure etkinliğine belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK başkanları, esnaf odası başkanları, banka müdürleri, muhtarlar, MTSO üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Aşure etkinliğinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Mübarek bir zaman dilimi olan, Muharrem Ayı'ndayız. Rabbim, Muharrem ayında tutulan yası matem oruçlarını kabul eylesin. Bu ayda Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in 72 arkadaşıyla şehit edildiği Kerbela olayı başta olmak üzere, bugünümüze ışık tutan birçok olay vuku bulmuştur. O gün Hz. Hüseyin ve arkadaşları inandıkları dava uğruna canlarını hiçbir kılıcın önünden sakınmadı. Hz. Hüseyin canını verdi ama Hüseyni duruşuyla tarihe ismini yazdırdı. Bugün her türlü haksızlık karşısında hepimizin Hüseyni duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Temennimiz ve duamız Kerbala gibi olayların bir daha yaşanmamasıdır. Tarihler değişse de yaşanan acılar maalesef devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasındaki mazlum kardeşlerimize uygulanan soykırımın sona ermesini ve İslam aleminin huzura kavuşmasını diliyorum. Aşure, bolluğun, bereketin ve paylaşmanın en önemli simgesidir. Bugün etrafında birleştiğimiz aşurenin, başta büyük depremler yaşamış ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmama son verirken, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize, şahsım, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim aşuremizi kabul eylesin, sizlere de afiyet olsun" dedi.

Başkan Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan aşure duasıyla davetlilere aşure ikramında bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel 5. Aşure Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel 5. Aşure Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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