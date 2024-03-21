Baharın gelişinin habercisi olan Nevruz, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ve çok sayıda akademik ve idari personel ve öğrencinin katılımı ile kutlandı.
Kutlamada bir konuşma gerçekleştiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentl, "Bugün uzamış gecelerin artık gündüzleştiği, çiçeklerin açtığı, doğanın yeşillendiği Bahar Bayramı dediğimiz bir günü kutlamak, birtakım etkinlikler yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Dostluğun ve bereketin simgesi olarak önümüzdeki yıl da tüm Türk coğrafyasında barışa, bolluğa, berekete inşallah vesile olur. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen üniversitemizdeki tüm yöneticilerimize, çok emek veren Yalçın hocamıza ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Rektör Bentli'nin açılış konuşmalarının ardından Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, Malatya Turgut Özel Üniversitesinde ateş yakma, demir dövme, ok atışları, halk oyunları gösterisi gibi etkinliklerle kutlandı. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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