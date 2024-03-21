Malatya Turgut Özal Üniversitesi\'nde Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi

Yerel

Baharın gelişinin habercisi olan Nevruz, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ve çok sayıda akademik ve idari personel ve öğrencinin katılımı ile kutlandı.

Kutlamada bir konuşma gerçekleştiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentl, "Bugün uzamış gecelerin artık gündüzleştiği, çiçeklerin açtığı, doğanın yeşillendiği Bahar Bayramı dediğimiz bir günü kutlamak, birtakım etkinlikler yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Dostluğun ve bereketin simgesi olarak önümüzdeki yıl da tüm Türk coğrafyasında barışa, bolluğa, berekete inşallah vesile olur. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen üniversitemizdeki tüm yöneticilerimize, çok emek veren Yalçın hocamıza ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektör Bentli'nin açılış konuşmalarının ardından Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, Malatya Turgut Özel Üniversitesinde ateş yakma, demir dövme, ok atışları, halk oyunları gösterisi gibi etkinliklerle kutlandı. - MALATYA