Malatya Valisi, 23 Nisan'da Çocukların Mutluluğu İçin Talimat Verdi - Son Dakika
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Malatya Valisi, 23 Nisan'da Çocukların Mutluluğu İçin Talimat Verdi

Malatya Valisi, 23 Nisan\'da Çocukların Mutluluğu İçin Talimat Verdi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisi Erva Çetin'e devretti. Çetin, deprem bölgesi Malatya'da çocukların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için park, yeşil alan, kütüphane ve spor salonlarının yapılması talimatını verdi.

23.04.2024 12:27
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya Valisi Ersin Yazıcı makamını ortaokul öğrencisi Erva Çetin'e bıraktı. Görevi devralan Çetin ise deprem bölgesi Malatya'da çocukların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için park, yeşil alan, kütüphane ve spor salonlarının yapılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Malatya Valisi Ersin Yazıcı koltuğunu bir günlüğüne Öğretmenler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Erva Çetin'e devretti. Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile okul yöneticilerinin de hazır olduğu devir teslim töreninde valilik koltuğuna oturan öğrenci Erva Çetin, 23 Nisan'ın dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu ifade ederek, "Bize bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle alınıyorum" dedi.

Valilik koltuğuna Malatya'daki tüm çocuklar adına oturduğunu ifade eden Çetin, 6 Şubat'ta Malatya'nın büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatarak, "Çok zor zamanlar geçirdik. Pandemide de eğitimin iyileştirici gücünü görmüştük. Bu doğrultuda depremden kısa bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çeşitli bölgelere konteynerler kurularak çocukların eğitim öğretime devamını sağlandı. Okulların zamanında açılmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' sözünü de hatırlatan temsili Vali Erva Çetin, Malatya'da çocukların mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaları adına parklar, yeşil alanlar, kütüphaneler, spor salonları, sosyal ve sanatsal aktivitelerin yapılacağı merkezlerin açılmasına öncelik verilmesi talimatını da verdi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise tüm çocukların bayramını kutlayarak depremin yaralarını en hızlı şekilde giderebilmek için gayret içerisinde olduklarını söyledi. 6 Şubat öncesinde olduğu gibi Malatya'da eğitimin yoluna sıkıntısız devam ettiğini söyleyen Valiz Yazıcı, "Hayatın normalleşmesi adına öncelikle Malatya'da çocukların normalleşmesi gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. İnşallah asrın felaketini yaşamış olan Malatya'mızda çok kısa sürede ayağa kalkacak. O allı şanlı ve kendine yakışır günlerine hızlı bir şekilde kavuşacak. Bunun için 7'den 70'e herkesin desteğini bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ayağa kaldırmanın gayreti içindeyiz. Herkese görev düşüyor, valilik olarak bize de büyük görev düşüyor. Bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Temsili devir-teslim töreninde Vali Ersin Yazıcı, Erva Çetin'e hediye takdimi de yaparak eğitim hayatında başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Valisi, 23 Nisan'da Çocukların Mutluluğu İçin Talimat Verdi - Son Dakika

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