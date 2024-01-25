Malatya Valisi: Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yok

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, meydana gelen 5.2'lik deprem sonrası herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.

Saat 16.04'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti. Vali Yazıcı, "Battalgazi ilçemizde yaşanılan 5.2 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. - MALATYA