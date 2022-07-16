Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor

16.07.2022 10:16
Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı emekli din görevlisi Mustafa Karmış, 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Malatyalı emekli din görevlisi Mustafa Karmış, 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

1977 yılından beri Hac ve Umre seferleri yapan Malatyalı emekli din görevlisi Mustafa Karmış (64), 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Temsilciliğini yaptığı acente ile Diyanet İşleri Başkanlığı kotalı resmi hac organizesi yaparak Malatya'dan Suudi Arabistan'a uçakla hac farizası için vatandaşları götüren Mustafa Karmış, kutsal topraklarda 40 kez hac yapma fırsatı bulduğunu ve sadece pandemi döneminde 2 yıl kutsal topraklara hac ve umre dolayısıyla gidememenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Mustafa Karmış, gerek müftülük bünyesinde din görevlisiyken, gerekse de emekli olduktan sonra temsilciliğini yaptığı acente ile toplam 40 kez hac için Suudi Arabistan'a gittiğini ifade ederek, bu konuda kitapları bulunduğunu vurguladı.

Umre sayısı 50'yi aşkın

Umre seferleri yaparak da 50'den fazla kez kutsal topraklara gittiğini aktaran Karmış, 2 yıllık pandemi arasından sonra gerçekleştirilen 2022 hac döneminde de Malatya'dan 101 kişilik hac kafilesini kutsal topraklara götürdü. Karmış başkanlığında Malatya'dan kutsal topraklara giden hacılardan 25'i 17 Temmuz'da,76'sı ise 3 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan Malatya'ya dönüş yapacak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Karmış, din görevlisi olarak 27 yıl 4 ay Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade etti. Karmış, emekli olduğu 2005 yılından beri ise özel Hac ve Umre organizasyonları temsilciliğini yaptığı şirket kanalıyla birçok kişiyi Suudi Arabistan'a gerek hac ve gerekse de umre için götürdüğünü belirtti. - MALATYA

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü Son dakika 3. sayfa: Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Kaynak: İHA

Malatya, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement