MalatyaPark AVM\'de Ramazan Etkinlikleri

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Malatya'nın en büyük alışveriş merkezi MalatyaPark AVM, Ramazan ayını birbirinden renkli etkinliklerle karşılıyor. 1-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek özel etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz bir Ramazan deneyimi sunulacak.

MalatyaPark AVM, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Meddah gösterileri, gölge oyunları, Karagöz-Hacivat tiyatroları, sihirbaz gösterileri, animasyonlar ve aile katılımlı yarışmalarla dolu etkinlik takvimi, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca Çitlembik Abla ile Sosis Balon Show ve Dev Baloncuklarla Bubble Show gibi eğlenceli etkinlikler de çocukları bekliyor.

Ramazan ruhuna uygun olarak mehteran ekibi gösterisi, aşuk ile maşuk gösterisi ve çeşitli masal anlatımları da programda yer alıyor. Tüm etkinlikler sırasında misafirlere Ramazan şerbeti, pamuk şeker ve şekerli balon dağıtımı yapılacak.

Kadir Gecesi'ne özel program

26 Mart'ta gerçekleşecek olan Kadir Gecesi Özel Programı kapsamında, iki semazenin sahne alacağı manevi bir gösteri düzenlenecek.

Ramazan boyunca alışveriş keyfi devam ediyor

Ramazan ayı süresince MalatyaPark AVM'nin çalışma saatleri de güncellendi. Ziyaretçiler, 11: 00 ile 23: 00 saatleri arasında alışveriş yapabilecek ve Ramazan ayının ruhunu doyasıya yaşayabilecek. - MALATYA