Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı

19.05.2022 19:10
Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışı yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışı yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malazgirt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen kutlamalar ilk olarak belediye çarşı merkezindeki açık otopark içinde başladı. Etkinlikler kapsamında at yarışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından yapılan Malazgirt 1071 Hipodromu'nda üç kategoride gerçekleşen koşu ilk olarak Malazgirt belediyesi koşusu, ardından Kaymakamlık koşusu son olarak da 19 Mayıs koşusu ile tamamlandı. Çeşitli etkinliklerin yanı sıra yapılan at yarışlarıyla kutlamalar daha da renklendi.

Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Malazgirt Cumhuriyet Savcıları Ömer Uysal ve Furkan Çağrı Akar, Hakim Berat Koçak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, ilçe halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

20 yarışmacının katıldığı at yarışı ilgiyle izlendi. Ödülleri veren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarihi ilçemizde at yarışları etkinliklerin çok renkli geçtiğini belirterek, var olan bir geleneği canlandırdıklarını söylediler. - MUŞ

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Arnavutköy'de 19 Mayıs coşkusu Arnavutköy'de 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı - Son Dakika


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