Muş\'ta şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi

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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi. Malazgirt Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri onuruna verilen iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Her zaman söylüyoruz ve her daimde söylemeye devam edeceğiz, şehitler ve gazilerimiz bizim Türk halkının en önemli değerlerindendir. Milli beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı Ramazan ayında hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

Program sonunda şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - MUŞ