Malgaç Baskını ve Yörük Ali Efe 105.yılında anıldı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde milli direnişin ilk kıvılcımlarının ateşlendiği 'Malgaç Köprüsü Baskını ve Yörük Ali Efe 105. Yılında anıldı.

Aydın- Denizli karayolu üzerinde Sultanhisar ilçesinin doğu girişinde bulunan Malgaç Köprüsü yakınındaki anıt önünde düzenlenen törene eski Vali Kayhan Kavas, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Malgaç baskını anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Bu önemli başarı, halka ümit ve cesaret vermiştir"

Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş de yaptığı konuşmada, "Bu baskın, Batı ve Güney Anadolu'da, düzenli, bilinçli ve milli şuurla, işgalcilere yapılan, ilk baskın olarak kabul edilmektedir. Bu önemli başarı, halka ümit ve cesaret vererek, düşmanın yurttan atılabileceğine olan, inancı artırmıştır. Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının, bu süreçte göstermiş olduğu mücadeleyle, Kurtuluş Savaşının, önemli sembollerinden, biri haline gelmiştir. Bugün yurdumuzda, huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun temellerinin, o dönemde, bu vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş, Kuva-yi Milliye kahramanlarına, istiklal savaşında savaşmış, kişilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Son olarak. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını, Yörük Ali Efe ve arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin, bütün isimsiz kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen, bütün şehit ve gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından da Gocabeşli Derneği Efelerinin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Son olarak şehitler anısına mevlit okunarak dua edildi ve davetlilere ikramlarda bulunuldu. - AYDIN