Mali\'den Kayseri\'ye: Hayalindeki Doktorluk

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 52. dönem mezunlarını arasında bulunan Mali Cumhuriyeti vatandaşı Chata Mamadou Traore, çocukluk hayali olan doktorluk için 4 bin 900 kilometre mesafeden Kayseri'ye gelerek eğitimin sonunda diplomasını aldı.

Batı Afrika ülkesi olan Mali Cumhuriyeti vatandaşı olan Chata Mamadou Traore, çocukluktan beri hayali olan doktorluk mesleğine ulaşabilmek için 4 bin 900 kilometre mesafedeki ülkesinden ERÜ Tıp Fakültesi'ne eğitim görmeye geldi. Eğitiminin sonunda çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleğine kavuşan kadın, düzenlenen törende diplomasını aldı.

8 yaşından beri doktor olmak istediğini söyleyen Chata Mamadou Traore, "Ben buraya Batı Afrika'dan geldim. ERÜ Tıp Fakültesi mezunuyum. 8 yaşından beri doktor olmaya karar verdim. Erciyes Üniversitesi'ni ilk başlarda bilmiyordum ama arkadaşlarımdan tavsiye aldım ve memnun kaldım. Başlangıçta zor geldi şu an çok memnunum. Ben öncelikle ERÜ Tıp Fakültesi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ben ERÜ Tıp Fakültesi'nden mezun oluyorum ama kendi ülkemde hizmet vermekten gurur duyacağım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ