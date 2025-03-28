Maltepe Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında toplu temizlik çalışmaları yapıyor.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi bayrama hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler ibadethaneler başta olmak üzere meydanlar, altgeçitler ve caddelerde temizlik yapıyor. Yıkama ve süpürme çalışmaları yapan ekipler, çalışmalarına bayram süresince 7/24 aralıksız devam edecek. - İSTANBUL