Maltepe Belediyesi\'nde Yeni Yıl Kutlaması

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Maltepe Belediyesi'ne bağlı Esenkent Kadın Danışma Merkezi'nde ve Üreten Engelliler Merkezi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı.

Maltepe Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen kutlama programına kursiyerler ve aileleri katıldı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut yaklaşan yeni yıl öncesi kursiyerler ve aileleri ile bir araya geldi. Maltepe Belediyesi'nin engellilere ve kadınlara yönelik destekleyici çalışmalara devam edeceklerini belirten Karabulut 2025 yılının barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi. Üreten Engelliler Merkezi'ndeki kutlamada çocuklara hediyeler verilerek müzik, dans ve ikramlar eşliğinde yeni yıl coşkusu yaşandı. - İSTANBUL