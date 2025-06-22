Maltepe Belediyesi\'nden Felsefe Atölyeleri Devam Ediyor

Maltepe Belediyesi'nce felsefeyi halkla buluşturmayı amaçlayan "Felsefenin Gör Dediği" isimli felsefe atölye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in katıldığı söyleşilerin ikincisi dün gerçekleşti. Atölyede katılımcılar, Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile birlikte düşünmeyi, sorgulamayı ve öğrenmeyi almayı birlikte deneyimlediler.

"İnsanı anlamanın yolu felsefeden geçiyor"

Çotuksöken, felsefenin en temel konusunun insan olduğunu, insanın anlamanın yolunun felsefeden geçtiğini söyledi. Felsefenin bir düşünme, bir bilme yolu olduğunu, insan, dünya ve bilgi-bilgi olmayan ilişkiler arasındaki iletişimi ifade eden Çotuksöken, "Felsefe dış dünya, dış dünyada var olanlar, düşünme dünyamız ve dil, sözlü dil, yazılı dil, bütün bunlar arasında sorunları kendisine konu edinen, bu alanlarda, dış dünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkilerle karşılaşmaları kavramlar olmak üzeredir" dedi.

Prof. Dr. Çotuksöken, uygulamalı felsefenin günümüzde çok arttığını, çünkü bilimin hareket halinde olduğunu, sosyal medya araçları ve elektronik iletişim ile paylaşımların bütün dünyada yayıldığını ifade etti. Çotuksöken, okunacak kaynak kitap önerilerinde de bulundu. Söyleşi, Çotuksöken'in dağınık soruları yanıtlamasıyla sona erdi. Bir sonraki felsefe söyleşileri, 28 Haziran Cuma günü 17.00- 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. - İSTANBUL