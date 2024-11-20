Maltepe Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlıkları - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlıkları

Maltepe Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlıkları

Maltepe Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' hazırlık sürecini başlattı. Toplantıda, SECAP'ın yerel yönetimler için önemi ve sürdürülebilirlik hedefleri ele alındı.

20.11.2024 16:35  Güncelleme: 16:38
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Maltepe Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" hazırlık sürecini başlattı. Bu kapsamda, belediyenin tüm müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) açılış ve bilgilendirme toplantısında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur, iklim değişikliği ile mücadele konusunda Maltepe Belediyesi olarak yapılan çalışmaları ve SECAP'ın ne olduğu hakkında katılımcılara bilgi sundu. Toplantıda ayrıca, SECAP'ın yerel yönetimler için önemi ile kent ve kurumsal ölçekte belirlenen hedeflerden bahsedildi. Toplantıda, Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, çalışmaları başlatılan iki hibe projesi hakkında bilgi verdi.

İSTAÇ Sürdürülebilirlik Şefi Çağla Aydın ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Bilge Lerzan Aydoğmuş ise iklim değişikliği konusunda küresel düzeyden yerel yönetimlere uzanan gelişim süreci ve SECAP hakkında sunumda bulundu.

SEAP nedir

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP); 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen, yerel yönetimlerin enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla geliştirilmiş bir çerçevedir ve Belediye Başkanları Sözleşmesi taahhütlerini gerçekleştirmede bir yol haritasıdır. Bu eylem planı, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çabalarını somutlaştırarak, 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmayı ve yenilenebilir enerji payını yüzde 20 artırmayı hedeflemektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlıkları - Son Dakika

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