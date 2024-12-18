Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Materyali Desteği - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Materyali Desteği

Maltepe Belediyesi\'nden Ücretsiz Eğitim Materyali Desteği

Maltepe Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğini destekliyor. Başkan Esin Köymen, elde edilen gelirle burs ve diğer hizmetlerin artırılacağını duyurdu.

18.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:35
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Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteğinde bulundu.

Maltepe Belediyesi'nce Süreyya Paşa Vakfı üzerindeki taşınmazların tahliyesinden sonra buradaki yerleri belediyenin işletmesiyle elde edilen gelirle bin üniversite öğrencisine burs verilmesinin yanında LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere konu anlatımı ve soru bankası setlerinin bulunduğu kaynak kitapların dağıtımı yapıldı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle verilen materyal destekten öğrenciler ile velileri memnuniyetlerini ifade ettiler.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyya Plajı alışveriş alanındaki taşınmazların tahliyesi sonrasında Süreyya Paşa Vakfı'ndan gelen gelirlerin Maltepelilere daha çok burs, yurt ve sağlık hizmeti olarak sunulacağını söylemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Materyali Desteği - Son Dakika

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