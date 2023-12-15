Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde \'Sevgi ve Her Şey\' adlı oyun sahnelendi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli tiyatroseverleri sezonun yeni oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ekip Kafile'nin geçen ekim ayında sahnelemeye başladığı "Sevgi ve Her Şey" isimli absürt komedi oyunu dün Maltepeli vatandaşların karşısına çıktı.

Oyunda sevginin eksikliğinin modern toplumda ne gibi kaoslara yol açtığına, iletişim modellerine nasıl etki ettiğine yer verildi. Caryl Churcill'in yazdığı oyunu, Ümit Aydoğdu yönetti. Işık tasarımını Utku Kara'nın üstlendiği oyunun müzik tasarımlarını, Cem Aydoğdu, kostümlerini Gaye Kızılışık hazırladı. Yedi ana bölüm ve pek çok sahneden oluşan oyunda yedi oyuncu, en az bir kez başrole ve pek çok yan role büründü. Oyunda rol alan Cenk Dost Verdi, Erden Tunatekin, Goncasen Çoban, Kerem İnci, Müzeyyen Durgun, Seray Akülker, Yasemin Ertorun sahne performansları ve doğaçlama sahneleriyle izleyicilerin alkışlarını topladı.