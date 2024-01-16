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Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İzler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İzler Sergisi Açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, sanatseverleri modern sanat eserleriyle buluşturan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Arzu Kasımoğlu ve İffet Yüksel'in 'İzler' ismini taşıyan ortak resim sergisi bugün ziyarete açıldı. Sergide sanatçıların 58 modern sanat eseri, portre ve natürmort çalışması, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İzler sergisi, 22 Ocak'a kadar Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilecek.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde İzler Sergisi Açıldı
16.01.2024 - 17:33,
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Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, sanatseverleri modern sanat eserleriyle buluşturan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Arzu Kasımoğlu ve İffet Yüksel'in "İzler" ismini taşıyan ortak resim sergisi bugün ziyarete açıldı.

10 yıldır resim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kasımoğlu ve Yüksel, bu sergide hayata ve yaşanmışlıklarına ilişkin izleri, renklerle ve fırça darbeleriyle tuvallerine aktardıklarını söylediler.

Sergide sanatçıların 58 modern sanat eseri, portre ve natürmort çalışması, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzler sergisi, 22 Ocak'a kadar Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İzler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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