Maltepe Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor

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Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan öncesinde ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmasına başladı. Yapılan çalışmalarla Maltepeli vatandaşlar hijyenik ortamda ibadetlerini gerçekleştirecekler.

Maltepe Belediyesi, ilçedeki cami ve mescitlerde, Ramazan dolayısıyla temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Maltepe Merkez Cami'nden başlatılan temizlik çalışmasında caminin minberi, pencereleri, kapı pervazları, ahşap kısımları, ayakkabı konulan dolapları, mermer kısımları, süslemeleri ve duvarları silinirken, halıları da deterjanlı suyla yıkandı.

Ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Ramazan boyunca devam edecek çalışmaların yanı sıra veterinerlik ekipleri de cami avlusu ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Cami yetkililerinin taleplerine göre de temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten ekipler, Ramazan dolayısıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdüreceklerini ifade ettiler. - İSTANBUL