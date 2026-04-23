Maltepe\'de 23 Nisan coşkusu

Maltepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Maltepe Belediyesi'nin organize ettiği çocuk şenliğinde çocuklar, gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümünde Maltepe, tarihinin en renkli çocuk şenliklerinden birine ev sahipliği yaptı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganıyla sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in de katıldığı resmi törenin ardından, kutlamalar Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev şenlik alanında devam etti.

Öğle saatlerinde başlayan şenlikte çocuklar için oyun parkı kuruldu. Meydana kurulan Survivor parkuru, tırmanma duvarı, basketbol sahası ve langırt çocukların en çok ilgi gösterdiği noktalar oldu. Ayrıca gün boyu süren bando gösterileri, karaoke, yüz boyama etkinlikleri, palyaço ve illüzyon şovları meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Şenlik kapsamında hazırlanan sahne programı ise çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuk zumbası, danslar, jonglör gösterileriyle Eski Moda Çocuk konseri alandaki coşkuyu taçlandırdı. Maltepe Belediyesi'nin "Maltepe'de Yaşam Var" vizyonuyla düzenlediği ücretsiz etkinlik, hem çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı hem de 23 Nisan ruhunu tüm ilçeye yaydı.

"Atatürk'ün dediği gibi geleceğimiz sizlersiniz, yarınlarımız sizlersiniz"

Şenlik alanında çocuklarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yaptığı konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına vurgu yaparak, "Atatürk'ün dediği gibi; geleceğimiz sizlersiniz, yarınlarımız sizlersiniz. Sizlere söyleyebileceğim tek şey; umutlarınızı diri tutun. Lütfen gülün, eğlenin ve yaptığınız her işin çok iyisini yapın. Pırıl pırıl çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize de çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun, sizleri çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL